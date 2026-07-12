L’eliminazione del Belgio dal Mondiale 2026 contro la Spagna ha portato a discussioni sui futuri accordi di alcuni giocatori. Kevin De Bruyne potrebbe lasciare il club a causa di un grave infortunio, mentre Romelu Lukaku ha mostrato prestazioni deludenti. La questione riguarda anche circa 13 milioni di euro, legati a eventuali addii o rinnovi contrattuali. La situazione dei due attaccanti e centrocampista rimane al centro delle decisioni del club, in vista della prossima stagione.

RIVOLUZIONE E MONTE INGAGGI. L’eliminazione del Belgio dal Mondiale 2026 contro la Spagna lascia in eredità al Napoli il grave infortunio di Kevin De Bruyne e le prestazioni opache di Romelu Lukaku. La dirigenza azzurra e il nuovo tecnico Massimiliano Allegri stanno valutando la cessione dei due senatori, il cui peso a bilancio sfiora i 13,5 milioni di euro di ingaggio complessivo. L’obiettivo primario della società è svecchiare la rosa (attualmente la più anziana della Serie A) e monetizzare per sbloccare il mercato in entrata. In cima alla lista del DS Giovanni Manna c’è l’esterno argentino Exequiel Zeballos, il cui arrivo dal Boca Juniors resta però congelato in attesa delle uscite di esuberi come Noa Lang (cercato da Roma e Fiorentina) e Lorenzo Lucca (nel mirino della Lazio). 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Napoli, De Bruyne e Lukaku ai saluti? In ballo 13 milioni

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