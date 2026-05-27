Stretta sulla movida | controlli nei locali abusivismo e denunce tra Lecce e Gallipoli

Notizia in breve

Tra Lecce, Gallipoli, Nardò e Copertino sono stati effettuati controlli straordinari del territorio disposti dal questore, con l’obiettivo di contrastare reati predatori e furti in appartamento. Durante le operazioni sono stati verificati locali della movida, riscontrando alcune irregolarità e denunciando soggetti per abusivismo. Sono stati inoltre monitorati obiettivi sensibili come uffici postali, sportelli bancari ed esercizi commerciali.