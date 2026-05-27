Stretta sulla movida | controlli nei locali abusivismo e denunce tra Lecce e Gallipoli
Tra Lecce, Gallipoli, Nardò e Copertino sono stati effettuati controlli straordinari del territorio disposti dal questore, con l’obiettivo di contrastare reati predatori e furti in appartamento. Durante le operazioni sono stati verificati locali della movida, riscontrando alcune irregolarità e denunciando soggetti per abusivismo. Sono stati inoltre monitorati obiettivi sensibili come uffici postali, sportelli bancari ed esercizi commerciali.
LECCE – Controlli straordinari del territorio disposti dal questore tra Lecce, Gallipoli, Nardò e Copertino contro i reati predatori, furti in appartamento e a tutela di obiettivi sensibili come uffici postali, sportelli bancari ed esercizi commerciali. Le operazioni di monitoraggio, concentrate. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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