Napoli 14enne accoltellato stanotte | movente rapina a Scampia

Stanotte a Napoli, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello in piazza Giovanni Paolo II a Scampia. L’aggressione sarebbe collegata a una rapina di cellulare. La polizia sta indagando sull’episodio e sul movente. Nessuna informazione su eventuali arresti o altre persone coinvolte al momento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una rapina del cellulare. Questo il presunto movente all’origine del ferimento, avvenuto stanotte, di un 14enne a Napoli. L’episodio è accaduto in piazza Giovanni Paolo II a Scampia. Si apprendono nuovi dettagli sulla vicenda. La rapina sarebbe stata consumata. Su tutti questi particolari, la polizia di Stato sta comunque operando verifiche. A partire dalla causale dell’aggressione. In ogi caso, si tratta dell’ennesimo caso in cui un giovanissimo è vittima o autore di violenza in città. Un fenomeno su cui, a Napoli, da tempo le forze dell’ordine richiamano l’attenzione. Il 14enne è ricoverato al Cto, non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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