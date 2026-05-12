14enne accoltellato a Napoli Il gip | Carcere per l?aggressore
Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato a Napoli e trasportato in ospedale. Il giudice per i minori ha deciso di mettere in carcere il 15enne accusato di aver tentato di uccidere il giovane. La procura ha aperto un’indagine e sono stati ascoltati testimoni, mentre l’aggressore è stato trasferito in una struttura detentiva per minori. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nei quartieri della città.
Il gip del Tribunale per i minori Anita Polito ha disposto gli arresti in carcere per il 15enne ritenuto responsabile del tentato omicidio di un ragazzino di un anno più giovane. È stata accolta la richiesta del pm Ettore La Ragione e della stessa procuratrice Patrizia Imperato, nel corso delle indagini condotte dalla polizia municipale del comandante Ciro Esposito e dei vertici della polizia giudiziaria di via De Giaxa rappresentati dal comandante Gabriele Salomone. Una svolta nel corso delle indagini sulla grave aggressione, a colpi di casco e di coltello in piazza Municipio sabato scorso. A scatenare il raid la gelosia del 15enne di fronte ad un innocuo saluto alla fidanzata da parte del 14enne.🔗 Leggi su Ilmattino.it
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