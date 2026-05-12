14enne accoltellato a Napoli Il gip | Carcere per l?aggressore

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato a Napoli e trasportato in ospedale. Il giudice per i minori ha deciso di mettere in carcere il 15enne accusato di aver tentato di uccidere il giovane. La procura ha aperto un’indagine e sono stati ascoltati testimoni, mentre l’aggressore è stato trasferito in una struttura detentiva per minori. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nei quartieri della città.

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Il gip del Tribunale per i minori Anita Polito ha disposto gli arresti in carcere per il 15enne ritenuto responsabile del tentato omicidio di un ragazzino di un anno più giovane. È stata accolta la richiesta del pm Ettore La Ragione e della stessa procuratrice Patrizia Imperato, nel corso delle indagini condotte dalla polizia municipale del comandante Ciro Esposito e dei vertici della polizia giudiziaria di via De Giaxa rappresentati dal comandante Gabriele Salomone. Una svolta nel corso delle indagini sulla grave aggressione, a colpi di casco e di coltello in piazza Municipio sabato scorso. A scatenare il raid la gelosia del 15enne di fronte ad un innocuo saluto alla fidanzata da parte del 14enne.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - 14enne accoltellato a Napoli. Il gip: «Carcere per l?aggressore» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Accoltellato in piazza Municipio a Napoli in una lite per una ragazza, grave 14enne ferito: aggressore fermatoUn quattordicenne lotta tra la vita e la morte dopo essere stato accoltellato in piazza Municipio a Napoli. Leggi anche: Napoli, 14enne accoltellato in bagno a scuola Argomenti più discussi: Lite tra ragazzini per uno sguardo di troppo: 14enne accoltellato, fermato un 15enne a Napoli; Napoli, 14enne accoltellato per uno sguardo di troppo. È grave; Accoltellato a 14 anni durante una lite, fermato l'aggressore: ha 15 anni; Paura in piazza Municipio, 14enne accoltellato davanti al McDonald's. Napoli, 14enne accoltellato da un 15enne in piazza Municipio: l'aggressione per uno sguardo di troppo a una ragazza x.com Un 14enne ferito gravemente, l'aggressore ha 15 anni reddit Il quattordicenne accoltellato in piazza Municipio a Napoli non è più in pericolo di vitaIl 14enne accoltellato in piazza Municipio a Napoli lo scorso 9 maggio non è più in pericolo di vita, ma resta ricoverato in Rianimazione ... fanpage.it