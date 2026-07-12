Napoli 14enne accoltellato nella notte | ricoverato in ospedale

Da iltempo.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra sabato e domenica a Napoli, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello e soccorso in ospedale. La polizia è intervenuta presso il pronto soccorso dopo una segnalazione di un minore con ferite da arma da taglio. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’aggressione o sui responsabili. La vittima si trova sotto osservazione, nessuna informazione sulla gravità delle ferite.

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Napoli, 12 lug. - (Adnkronos) - Lite e coltellate: ferito un ragazzino di 14 anni a Napoli. Nella notte tra sabato e domenica, la Polizia è intervenuta presso l'ospedale CTO in seguito alla segnalazione di un minore, classe 2012, ferito con un'arma da taglio. Il 14enne è stato ricoverato in ospedale: non in pericolo di vita. La dinamica di quanto accaduto è in fase di ricostruzione. Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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