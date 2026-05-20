Accoltellato alla testa nella notte a Qualiano 36enne ricoverato in ospedale

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Qualiano, un uomo di 36 anni è stato ferito con un coltello alla testa. La vittima è stata portata in ospedale a Giugliano per le cure del caso. I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio e accertare le responsabilità. Non sono ancora state rese note altre informazioni sulla dinamica dell’aggressione o su eventuali sospetti coinvolti. La situazione è sotto esame da parte delle forze dell’ordine.

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La vittima è stata ricoverata all'ospedale di Giugliano. Indagini affidate ai carabinieri per ricostruire con precisione l'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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