Accoltellato alla testa nella notte a Qualiano 36enne ricoverato in ospedale

Nella notte a Qualiano, un uomo di 36 anni è stato ferito con un coltello alla testa. La vittima è stata portata in ospedale a Giugliano per le cure del caso. I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio e accertare le responsabilità. Non sono ancora state rese note altre informazioni sulla dinamica dell’aggressione o su eventuali sospetti coinvolti. La situazione è sotto esame da parte delle forze dell’ordine.

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