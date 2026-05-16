Accoltellato nella notte a Eboli | uomo ubriaco ricoverato in ospedale

Nella notte tra venerdì e sabato, un uomo di nazionalità romena è stato ferito con un coltello in piazza della Repubblica, nel centro di Eboli. La vittima, che si trovava in stato di ebbrezza, è stata soccorsa e trasportata immediatamente in ospedale. Non sono stati resi noti dettagli sulla dinamica dell’aggressione o sull’identità dell’aggressore. La polizia sta svolgendo accertamenti per chiarire quanto accaduto.

Un uomo di nazionalità romena è stato trasportato d’urgenza in ospedale nella notte tra venerdì e sabato dopo essere stato accoltellato in pieno centro a Eboli, nei pressi di piazza della Repubblica. Quando è arrivato al Pronto Soccorso era in evidente stato di ebbrezza e quasi privo di sensi. I. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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