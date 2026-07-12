Napoli 14enne accoltellato nella notte | ricoverato al Cto non è in pericolo di vita

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato nella notte e trasportato al Cto. La ferita da arma da taglio non ha messo in pericolo la sua vita. Gli agenti del commissariato Arenella stanno conducendo le indagini sull’incidente.

Il ragazzo è arrivato in ospedale con una ferita da arma da taglio. Indagano gli agenti del commissariato Arenella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli, ragazzino di 14 anni accoltellato in piazza Municipio: trasportato all'ospedale Pellegrini

Notizie e thread social correlati

Napoli, 14enne accoltellato nella notte: ricoverato in ospedaleNella notte tra sabato e domenica a Napoli, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello e soccorso in ospedale.

Napoli, 14enne accoltellato nella notte: il giovane ricoverato in ospedaleUn ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello durante una lite nella notte a Napoli e trasportato in ospedale.

Temi più discussi: Napoli, 14enne accoltellato nella notte: ricoverato in ospedale; Napoli, 14enne accoltellato nella notte: ricoverato in ospedale; Cronaca - Per uno sguardo ad una ragazza ieri duelli e oggi...; Dalla lite alle coltellate a Porta Nolana, corsa in ospedale.

Ancora sangue a Napoli, 14enne accoltellato ift.tt/qY3L7tM x.com

Napoli: 14enne accoltellato nella notte, ricoverato al CTOIl ragazzo è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo l'aggressione. Escluso il pericolo di vita, mentre la Polizia di Stato indaga per ricostruire la dinamica e il movente del ferimento ... ilgazzettinovesuviano.com

Napoli, 14enne accoltellato nella notte: ricoverato al Cto, non è in pericolo di vitaUn ragazzo di 14 anni arriva al Cto di Napoli nel cuore della notte, con una ferita da arma da taglio. I medici lo prendono in cura, lo stabilizzano: non è in pericolo di vita. È successo nella notte ... fanpage.it