Napoli 14enne accoltellato nella notte | ricoverato al Cto non è in pericolo di vita

Da fanpage.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato nella notte e trasportato al Cto. La ferita da arma da taglio non ha messo in pericolo la sua vita. Gli agenti del commissariato Arenella stanno conducendo le indagini sull’incidente.

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Il ragazzo è arrivato in ospedale con una ferita da arma da taglio. Indagano gli agenti del commissariato Arenella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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