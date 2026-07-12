Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello durante una lite nella notte a Napoli e trasportato in ospedale. La Polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’evento o sulle eventuali cause della rissa. La vittima si trova sotto assistenza medica, ma le sue condizioni non sono state rese pubbliche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ragazzo ferito durante una lite: indagini affidate alla Polizia. Un ragazzo di appena 14 anni è stato accoltellato nella notte a Napoli e trasportato in ospedale. Il giovane, nato nel 2012, non sarebbe in pericolo di vita ed è stato ricoverato per ricevere le cure necessarie. L’episodio è avvenuto tra sabato e domenica, 12 luglio. Dopo la segnalazione dell’arrivo in ospedale di un minorenne con una ferita provocata da un’arma da taglio, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti presso il CTO di Napoli. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire cosa sia accaduto e individuare le eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Napoli, 14enne accoltellato nella notte: il giovane ricoverato in ospedale

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