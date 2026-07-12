Napoli 14enne accoltellato | Nappi | più sicurezza e legalità

A Napoli un 14enne è stato accoltellato nella notte. Il politico ha chiesto a tutte le istituzioni di lavorare insieme per migliorare la sicurezza e la vivibilità della zona.

14enne accoltellato a Napoli, Nappi (Lega): ognuno faccia la propria parte per garantire sicurezza. «L’ennesimo fatto di sangue avvenuto nella notte a Napoli, dove un 14enne è stato accoltellato, impone uno sforzo comune da parte di tutte le Istituzioni per la sicurezza e la vivibilità sul territorio. Su questo versante il Governo nazionale continua a dimostrare massima attenzione per Napoli e la Campania. Grazie allo straordinario impegno del Ministero dell’Interno e del sottosegretario Nicola Molteni, dal prossimo mese, prenderanno servizio nella nostra regione altri 156 poliziotti, di cui 70 a Napoli. Anche le amministrazioni locali – Comune e Regione – sono chiamate a fare la propria parte per contribuire a debellare l’illegalità, contrastare la violenza tra i giovani, e garantire la sicurezza, diritto fondamentale dei cittadini». 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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