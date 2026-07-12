Nadia Mayer, agente immobiliare di Casa a Prima Vista, ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore alla pelle. La diagnosi è arrivata dopo che un dettaglio considerato inizialmente meno importante ha causato un ritardo nel riconoscimento della condizione. La donna ha condiviso il racconto della sua esperienza, evidenziando come la percezione di alcuni segnali possa influenzare la tempestività delle cure.

Nadia Mayer, agente immobiliare di Casa a Prima Vista, racconta la scoperta di un tumore della pelle, l’intervento chirurgico e il dettaglio inizialmente sottovalutato che ha ritardato la diagnosi. Leggi anche: Notizia shock per gli amanti di Casa a Prima Vista: Nadia Mayer lascia tutto! Ecco cosa ha rivelato Una piccola imperfezione apparentemente innocua può trasformarsi in un segnale da non trascurare, soprattutto quando persiste per molto tempo. Lo ha raccontato Nadia Mayer, volto molto conosciuto dal pubblico grazie alla partecipazione a Casa a Prima Vista. L’agente immobiliare ha recentemente affrontato un intervento chirurgico dopo avere scoperto la presenza di un tumore cutaneo sul naso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Nadia di Casa a Prima Vista è stata operata per un tumore: tanta paura per quel dettaglio sottovalutato, il racconto

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Nadia Mayer operata per un tumore della pelle: «Pensavo fosse un foruncolo, ho aspettato troppo»

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