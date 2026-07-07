Una piccola macchia sul naso si è trasformata in un tumore della pelle per una donna nota come volto televisivo. La donna ha spiegato di aver pensato inizialmente fosse un foruncolo prima di scoprire di avere un basalioma. Dopo la diagnosi, è stata sottoposta a un intervento chirurgico. La donna ha condiviso il suo percorso sui social, parlando della sua esperienza.

La scoperta dopo una piccola macchia sul naso: l’intervento chirurgico. Nadia Mayer, agente immobiliare diventata uno dei volti più conosciuti del programma Casa a Prima Vista, ha raccontato ai suoi follower di essersi sottoposta a un intervento chirurgico dopo la diagnosi di un basalioma, una forma di tumore della pelle. La professionista ha spiegato che tutto è iniziato con una piccola macchia sul naso, alla quale inizialmente non aveva dato particolare importanza. « Pensavo fosse un foruncolo », ha raccontato in un video pubblicato sui social, ammettendo di aver rimandato la visita specialistica più del dovuto. La diagnosi del dermatologo e l’appello alla prevenzione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Nadia Mayer di Casa a prima vista operata per un tumore della pelle: «Pensavo fosse un foruncolo», il messaggio sulla prevenzione

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Concerto 1 Maggio 2026: Nadia Mayer saluta i fan di casa a prima vista con il salutatore

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“Pensavo fosse un foruncolino, invece era un basalioma, un tumore della pelle. Sono bella viola nell’occhio, mi copro perché non mi pare carino farvi vedere”: così Nadia Mayer di Casa a Prima VistaUna donna ha scoperto di avere un basalioma, un tumore della pelle, invece di un foruncolo.

Temi più discussi: Nadia Mayer di Casa a Prima Vista operata per un tumore della pelle: Ho un basalioma, pensavo fosse un foruncolo; Nadia Mayer e l'operazione per il basalioma, a volto scoperto per la prima volta: Guardate che bel livido viola. Come sta - Il video; Mi copro, non mi pare carino farvi vedere. Nadia Mayer (storico volto di Casa a Prima Vista) rompe il silenzio sul basalioma; Ddl caccia, Alessandro Gassmann scrive a Mattarella: Intervenga. Licia Colò: Mi viene da piangere.

Pensavo fosse un foruncolino, invece era un basalioma, un tumore della pelle. Sono bella viola nell’occhio, mi copro perché non mi pare carino farvi vedere: così Nadia Mayer di Casa a Prima Vista - Il Fatto Quotidiano x.com

Nadia Mayer operata per un tumore, paura per l’agente immobiliare di Casa a prima vista: Pensavo fosse un foruncolo, ho aspettato troppoNadia Mayer racconta l’intervento per rimuovere un basalioma al naso e invita i fan a non sottovalutare macchie sospette sulla pelle. libero.it

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