Nadia Mayer di Casa a Prima Vista operata per un basalioma cos' è il tumore della pelle e come riconoscerlo

Da virgilio.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nadia Mayer, nota volto televisivo, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere un basalioma, un tumore della pelle. La donna ha mostrato sui social un cerotto al naso, risultato dell’operazione. Il basalioma è il carcinoma cutaneo più comune e si manifesta come una lesione che può crescere lentamente. La procedura ha riguardato la rimozione della lesione cutanea, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nadia Mayer sottoposta a un intervento di rimozione di un tumore al naso. L’agente immobiliare volto noto della trasmissione Casa a Prima Vista è stata operata per un basalioma, il carcinoma della pelle più diffuso, ed è apparsa sui social con un vistoso cerotto al naso. La conduttrice aveva preannunciato l’operazione chirurgica sul suo profilo per tranquillizzare i follower e sottolineare l’importanza della prevenzione. L’intervento al naso della conduttrice di Casa a Prima Vista L’ex modella trentina conosciuta per il format di successo di Real Time Casa a Prima Vista si è mostrata senza trucco e con un capellino dalla scritta “Nadia solution” subito dopo la rimozione del tumore alla pelle. 🔗 Leggi su Virgilio.it

nadia mayer di casa a prima vista operata per un basalioma cos 232 il tumore della pelle e come riconoscerlo
© Virgilio.it - Nadia Mayer di Casa a Prima Vista operata per un basalioma, cos'è il tumore della pelle e come riconoscerlo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Concerto 1 Maggio 2026: Nadia Mayer saluta i fan di casa a prima vista con il salutatore

Video Concerto 1 Maggio 2026: Nadia Mayer saluta i fan di casa a prima vista con il salutatore

Notizie e thread social correlati

Nadia Mayer di Casa a Prima Vista operata per un tumore della pelle: “Ho un basalioma, pensavo fosse un foruncolo”Nadia Mayer, agente immobiliare, ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore della pelle, identificato come un basalioma.

Nadia Mayer di Casa a prima vista operata per un tumore della pelle: «Pensavo fosse un foruncolo», il messaggio sulla prevenzioneUna piccola macchia sul naso si è trasformata in un tumore della pelle per una donna nota come volto televisivo.

Temi più discussi: Nadia Mayer di Casa a Prima Vista operata per un tumore della pelle: Ho un basalioma, pensavo fosse un foruncolo; Nadia Mayer e l'operazione per il basalioma, a volto scoperto per la prima volta: Guardate che bel livido viola. Come sta - Il video; Mi copro, non mi pare carino farvi vedere. Nadia Mayer (storico volto di Casa a Prima Vista) rompe il silenzio sul basalioma; Ddl caccia, Alessandro Gassmann scrive a Mattarella: Intervenga. Licia Colò: Mi viene da piangere.

nadia mayer di nadia mayer di casaNadia Mayer di Casa a Prima Vista operata per un tumore della pelle: Ho un basalioma, pensavo fosse un foruncoloNadia Mayer, agente immobiliare di Casa a Prima Vista, ha raccontato di essere stata operata per un tumore della pelle: Ho una macchiolina sul naso ... fanpage.it

nadia mayer di nadia mayer di casaNadia Mayer operata per un tumore, paura per l’agente immobiliare di Casa a prima vista: Pensavo fosse un foruncolo, ho aspettato troppoNadia Mayer racconta l’intervento per rimuovere un basalioma al naso e invita i fan a non sottovalutare macchie sospette sulla pelle. libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web