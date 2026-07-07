Nadia Mayer, nota volto televisivo, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere un basalioma, un tumore della pelle. La donna ha mostrato sui social un cerotto al naso, risultato dell’operazione. Il basalioma è il carcinoma cutaneo più comune e si manifesta come una lesione che può crescere lentamente. La procedura ha riguardato la rimozione della lesione cutanea, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento.

Nadia Mayer sottoposta a un intervento di rimozione di un tumore al naso. L’agente immobiliare volto noto della trasmissione Casa a Prima Vista è stata operata per un basalioma, il carcinoma della pelle più diffuso, ed è apparsa sui social con un vistoso cerotto al naso. La conduttrice aveva preannunciato l’operazione chirurgica sul suo profilo per tranquillizzare i follower e sottolineare l’importanza della prevenzione. L’intervento al naso della conduttrice di Casa a Prima Vista L’ex modella trentina conosciuta per il format di successo di Real Time Casa a Prima Vista si è mostrata senza trucco e con un capellino dalla scritta “Nadia solution” subito dopo la rimozione del tumore alla pelle. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nadia Mayer di Casa a Prima Vista operata per un basalioma, cos'è il tumore della pelle e come riconoscerlo

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