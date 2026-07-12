Municipio quattro stagioni Finanziamento regionale per migliorare il clima
La regione ha assegnato un finanziamento al municipio per interventi di miglioramento termico dell’edificio comunale. L’obiettivo è mantenere il palazzo più fresco in estate e più caldo in inverno, contribuendo a rendere più confortevoli gli spazi sia per i dipendenti che per i cittadini che vi si recano. Il progetto riguarda interventi di isolamento e sistemi di climatizzazione, con un investimento totale di una cifra non comunicata. I lavori sono previsti nei prossimi mesi.
Palazzo comunale fresco in estate e caldo in inverno per migliorare la permanenza negli uffici non soltanto dei dipendenti ma anche per l’utenza. Il primo passaggio di un progetto più ampio, reso possibile grazie al finanziamento regionale di 200 mila euro, si è tradotto nell’installazione dell’ impianto di climatizzazione nella sala del consiglio comunale. Durante l’ultima assise l’impianto appena collaudato è entrato in funzione con sollievo dei partecipanti all’assise. L’impianto è stato realizzato su sollecitazione del personale che lamentava soprattutto nella parte nuova di palazzo civico condizioni di lavoro particolarmente gravose nei mesi estivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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