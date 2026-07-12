municipio quattro stagioni finanziamento regionale per migliorare il clima

Notizia in breve

La regione ha assegnato un finanziamento al municipio per interventi di miglioramento termico dell’edificio comunale. L’obiettivo è mantenere il palazzo più fresco in estate e più caldo in inverno, contribuendo a rendere più confortevoli gli spazi sia per i dipendenti che per i cittadini che vi si recano. Il progetto riguarda interventi di isolamento e sistemi di climatizzazione, con un investimento totale di una cifra non comunicata. I lavori sono previsti nei prossimi mesi.