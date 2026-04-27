A Arese, la Rsa Gallazzi Vismara potrebbe perdere il finanziamento regionale destinato alla riqualificazione. I lavori relativi all’intervento, affidati a una società nel marzo 2024, avrebbero dovuto essere completati entro luglio dello stesso anno. Tuttavia, non risultano ancora conclusi e l’ente regionale ha comunicato la possibilità di revocare il contributo economico. La situazione è sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Un grave episodio di violenza si è verificato nella serata di ieri sera, a Milano,. Agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicazione, 66enne continua a perseguitare la. Alla Stazione Centrale di Milano, nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile, un viaggiatore.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Arese, Rsa: ora si rischia di perdere il finanziamento regionale

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