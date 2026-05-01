Finanziamento illecito chiesta l' assoluzione per il presidente del consiglio regionale Sospiri

Durante l'inchiesta denominata “La Tana delle Tigri”, il pubblico ministero Anna Benigni ha chiesto l’assoluzione del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, in merito all’accusa di finanziamento illecito. La richiesta è stata presentata al termine della requisitoria, con l’argomentazione che il fatto non costituisce reato. La decisione finale spetta ora al giudice, che dovrà valutare le prove e le argomentazioni di entrambe le parti.

La Pm (pubblico ministero) Anna Benigni, nella sua requisitoria nell'ambito dell'inchiesta “La Tana delle Tigri”, ha chiesto l'assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” nei confronti di Lorenzo Sospiri. Come riporta l'Ansa, il presidente del consiglio regionale d'Abruzzo, che ha optato.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Il giovane pilota di Catignano Mattia Bucci premiato dal presidente del consiglio regionale SospiriPremiato dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri il giovane pilota del Pescarese Mattia Bucci. Polo culturale del Consiglio regionale, la Reggio BiC premiata dal presidente CirilloLa squadra di mister Cugliandro si conferma ambasciatrice di sport e orgoglio calabrese, pronta a scrivere nuove pagine di storia nel panorama... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Finanziamento illecito, chiesta l'assoluzione per il presidente del consiglio regionale Sospiri; Finanziamento illecito, chiesta assoluzione per presidente consiglio Abruzzo; Toti: Io a cena con Salis per proporle candidatura? No, mai parlato con lei di questo; Il caso protesi sospette Assoluzione e prescrizione per tutti gli imputati. Finanziamento illecito, chiesta l'assoluzione per il presidente del consiglio regionale SospiriLorenzo Sospiri è indagato per finanziamento illecito e gli viene contestata una cena elettorale da 400 euro, a richiedere l'assoluzione è stata la pm Anna Benigni ... ilpescara.it Finanziamento illecito, chiesta assoluzione per presidente consiglio AbruzzoNella sua requisitoria nell'ambito dell'inchiesta 'La Tana delle Tigri', la pm Anna Benigni ha chiesto l'assoluzione 'perché il fatto non costituisce reato' nei confronti di Lorenzo Sospiri. (ANSA) ... ansa.it Il presidente del consiglio regionale indagato per finanziamento illecito: contestata una cena elettorale da 400 euro nell'inchiesta che ha coinvolto gli uffici del comune di Pescara - facebook.com facebook