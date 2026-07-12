La Juventus sta valutando di inserire il difensore bosniaco in un'eventuale trattativa per portare un attaccante nigeriano. Sul fronte del mercato, il club sta cercando di rinforzare la linea difensiva, con attenzione anche a un altro giocatore. La possibilità di cedere o trattenere il difensore dipende dalle prossime decisioni del club e dalle offerte ricevute. La società sta monitorando diverse situazioni relative al reparto arretrato, senza ancora definire le mosse ufficiali.

sul futuro del difensore bosniaco. Il mercato della Juventus per il reparto arretrato si sta trasformando in un complesso domino. Al centro dei radar bianconeri c’è Tarik Muharemovic, promettente difensore del Sassuolo il cui futuro oscilla tra un addio definitivo all’Italia e un ritorno a Torino, accendendo un fitto dibattito tra i principali quotidiani sportivi nazionali. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata La versione di Gazzetta: addio Premier e tesoretto in Arrivo. Secondo la Gazzetta dello Sport, il trasferimento del centrale bosniaco in Premier League sarebbe addirittura imminente, con club come Newcastle e Leeds saldamente in pole position. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Muharemovic verso la Premier League: la Juve prova a giocarsi la carta Ekhator? Ultimissime

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Muharemovic verso l'Inter: accordo quasi fatto, cosa manca

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Muharemovic alla Juve? Si riaccende il duello di mercato con l’Inter, i bianconeri possono giocarsi questa cartaIl club di Torino ha riaperto le trattative per acquistare il difensore del Sassuolo, con l’obiettivo di superare la concorrenza dell’Inter.

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Anche il #Leeds si inserisce per Tarik #Muharemovic dopo #Sunderland e #Bournemouth. Se la #Juventus non affonda il colpo, il difensore andrà in Premier League. I bianconeri hanno una clausola di riacquisto ma devono decidere in fretta. #Calciomerc x.com

Muharemovic, in Premier League c'è la fila: anche il Leeds sul difensoreIl futuro di Tarik Muharemovic resta ancora incerto. Nelle ultime ore si è iscritto il Leeds United, al pari di Sunderland e Bournemouth. Lo riferisce Fabrizio Romano, che poi ribadisce la situazione ... msn.com

Muharemovic, irrompe il Sunderland: 20 milioni al Sassuolo e 20 alla Juve?Tarik Muharemovic, obiettivo di mercato della Juventus in difesa, potrebbe finire in Premier League: il Sunderland è pronto all'offerta. tuttojuve.com