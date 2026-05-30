Il club di Torino ha riaperto le trattative per acquistare il difensore del Sassuolo, con l’obiettivo di superare la concorrenza dell’Inter. La strategia include uno sconto sulla rivendita e l’uso della carta Yildiz, che potrebbe favorire l’accordo. La trattativa si concentra sulla possibilità di portare il giocatore in squadra, con le parti che stanno definendo i dettagli economici e contrattuali. La decisione finale non è ancora stata annunciata.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve, assalto al centrale del Sassuolo: lo sconto sulla rivendita e la carta Yildiz per beffare i nerazzurri. La storica rivalità tra Juventus e Inter si prepara a infiammare nuovamente le stanze del calciomercato. Al centro dei desideri delle due big c’è Tarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003 che si sta prendendo le luci della ribalta con la maglia del Sassuolo. I nerazzurri lo seguono da tempo, ma i bianconeri stanno valutando il clamoroso inserimento per tentare il sorpasso definitivo. Come riportato dalla Gazzetta, la Juventus si trova in una posizione di netto vantaggio finanziario. Il bosniaco era sbarcato a Torino nel 2021 per poi maturare nella Next Gen, prima di essere ceduto agli emiliani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Muharemovic alla Juve? Si riaccende il duello di mercato con l’Inter, i bianconeri possono giocarsi questa carta

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