Ultimissime Juve LIVE | Muharemovic resta una idea sondaggi dalla Premier per Thuram

Muharemovic potrebbe rimanere in rosa, mentre la Premier League ha effettuato sondaggi su Thuram. La società valuta diverse opzioni per il mercato in entrata. Nessuna ufficializzazione è ancora stata annunciata, ma le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La squadra si prepara alle prossime partite con queste possibili novità in lista.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 9 giugno 2026. Sprint Juve per Muharemovic? I bianconeri pensano di inserire questo calciatore nell’operazione. Ore 20:30 – Muharemovic resta una possibilità per la Juventus. I bianconeri pensano di inserire Adzic nell’affare per abbassare il prezzo I club di Premier fanno sul serio per Thuram: primi sondaggi concreti. La posizione della Juve. Ore 16:40 – Il futuro di Thuram è ancora tutto da scrivere. Dall’Inghilterra fanno sul serio e i primi sondaggi aprono ad una possibile partenza Dibu Martinez entusiasta della Juve: intesa di massima col portiere, si tratta con l’Aston Villa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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