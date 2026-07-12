In una gara di mountain bike in Coppa del Mondo ad Andorra, i ciclisti francesi hanno ottenuto una doppietta, la quarta consecutiva in questa stagione. Un atleta francese si è classificato quinto. La competizione si è conclusa con i due migliori rappresentanti della Francia in prima e seconda posizione.

Continua il dominio della Francia nella Coppa del Mondo maschile di mountain bike. Anche ad Andorra è festa transalpina, con la quarta doppietta consecutiva. A salire sul gradino più alto del podio è stato Adrien Boichis, che ha staccato il connazionale Mathis Azzaro proprio negli ultimi due giri, vincendo con 19 secondi di vantaggio. Sul podio ci sale anche il tedesco Luca Schwarzbauer, staccato di oltre un minuto dalla vetta. Quarto posto per l’americano Christopher Blevins con poco più di due minuti di ritardo, che ha concluso davanti a Simone Avondetto, migliore degli azzurri con un ritardo di due minuti e dieci secondi dal vincitore. Sesto un altro americano Bjorn Riley (+2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mountain Bike, ennesima doppietta francese in Coppa del Mondo ad Andorra. Quinto Avondetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Martina Berta eccellente seconda ad Andorra in Coppa del Mondo di mountain bike. Vince RissvedsMartina Berta si è piazzata seconda nella tappa di Coppa del Mondo di mountain bike ad Andorra, dietro alla vincitrice.

Mountain Bike, Valentina Corvi non si ferma più. Vittoria anche ad Andorra nella Coppa del Mondo Under 23Una giovane ciclista di 21 anni ha vinto la sua quinta gara stagionale nella Coppa del Mondo Under 23 di mountain bike, disputata in Andorra.