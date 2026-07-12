Martina Berta si è piazzata seconda nella tappa di Coppa del Mondo di mountain bike ad Andorra, dietro alla vincitrice. È il suo secondo piazzamento tra le prime tre in questa stagione, dopo il risultato ottenuto a La Thuile. La gara si è svolta su un percorso impegnativo, con passaggi tecnici e salite ripide, che hanno messo alla prova le atlete in gara.

Ora Martina Berta ci ha preso gusto e il podio non vuole più lasciarlo. Dopo il capolavoro in casa, a La Thuile, riportando l’Italia al femminile sul gradino più alto a 13 anni da Eva Lechner, arriva la seconda top-3 consecutiva per l’azzurra nella Coppa del Mondo di mountain bike per quanto riguarda il cross country. Nella prova dedicata alle donne élite della specialità olimpica in quel di Andorra (Pal Arinsal), l’atleta classe 1998 chiude al secondo posto al termine di un’altra gara condotta alla grande: a testimonianza della super stagione c’è anche il terzo posto virtuale in classifica di Coppa. A vincere è la leader del massimo circuito internazionale, la svedese Jenny Rissveds che riesce a fare il vuoto lungo le sette tornate di gara chiudendo con il tempo di 1:18:47. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Martina Berta eccellente seconda ad Andorra in Coppa del Mondo di mountain bike. Vince Rissveds

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