Continua lo straordinario dominio di Valentina Corvi nella Coppa del Mondo Under 23 di mountain bike. La ventunenne valtellinese ha conquistato il suo quinto successo stagionale, trionfando anche ad Andorra in un’altra gara dove ha rifilato distacchi importanti a tutte le avversarie. Davvero formidabile la giovane azzurra che si conferma un talento straordinario e che si spera possa essere già grande protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ormai Corvi ha messo il proprio nome sulla conquista della Coppa del Mondo ed anche ad Andorra non ha avuto rivali, visto che la canadese Ella MacPhee, che è giunta al secondo posto con un minuto e diciannove secondi di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mountain Bike, Valentina Corvi non si ferma più. Vittoria anche ad Andorra nella Coppa del Mondo Under 23

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