MotoGP oggi Marc Marquez in pole per la gara del GP Germania | orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Da fanpage.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marc Marquez partirà in pole position nella gara del GP di Germania al Sachsenring, con i piloti in pista alle 14. La corsa sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky, con aggiornamenti giro per giro disponibili tramite streaming e fonti di informazione online.

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