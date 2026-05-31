MotoGP oggi Bezzecchi in pole per la gara del GP Mugello | orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La diretta della gara del GP d'Italia di Motogp 2026: piloti in pista al Mugello alle 14. Bezzecchi in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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MotoGP, Marco Bezzecchi su Aprilia miglior tempo nelle pre qualifiche del GP della Thailandia

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Per la prima volta nella storia della #MotoGP, Aprilia conquista la prima fila, ed è Marco Bezzecchi in pole position con un record di giro! reddit

#MotoGP #MotoGP2026 #CatalanGP #Motorionline Marco Bezzecchi chiude quinto mentre Jorge Martin cade colpito da Raul Fernandez. Ma il pensiero oggi è per Alex Marquez e Johann Zarco. Le dichiarazioni dei piloti Aprilia x.com

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