MotoGP oggi Bezzecchi in pole per la gara del GP Mugello | orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming
Bezzecchi partirà in pole position nella gara del GP Mugello di MotoGP, che prenderà il via alle 14. La corsa si può seguire in diretta su TV8 e Sky, con opzioni di streaming disponibili. La gara si svolge oggi, nel circuito del Mugello, con i piloti già in pista.
La diretta della gara del GP d'Italia di Motogp 2026: piloti in pista al Mugello alle 14. Bezzecchi in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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