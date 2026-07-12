MotoGP oggi in tv GP Germania 2026 | orari warm-up e gara streaming programma TV8 in chiaro

Al Sachsenring si svolge oggi il Gran Premio di Germania 2026, undicesimo appuntamento del Motomondiale. La giornata prevede le sessioni di warm-up e la gara, trasmesse in diretta su TV8 in chiaro. È l’ultimo evento prima della pausa estiva, con le prove in programma nel pomeriggio. Gli orari ufficiali indicano che il warm-up si svolge al mattino, seguito dalla gara nel primo pomeriggio.

Ultime ore di attesa al Sachsenring in vista del Gran Premio di Germania 2026, undicesimo round stagionale del Motomondiale e ultimo appuntamento in calendario prima della sosta estiva. Dopo questo weekend di gara ci si fermerà infatti per quattro settimane, con la tappa successiva prevista a Silverstone dal 7 al 9 agosto in occasione del GP di Gran Bretagna. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 14.00 In MotoGP l’uomo da battere è Marc Marquez, autore della pole position e vincitore della Sprint, che proverà a completare l’opera per chiudere a punteggio pieno il fine settimana in Sassonia e rendere ancor più consistente la sua candidatura al titolo iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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