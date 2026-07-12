MotoGP oggi in tv GP Germania 2026 | orari warm-up e gara streaming programma TV8 e Sky

Al Sachsenring si svolgono oggi le ultime ore di attesa per il Gran Premio di Germania 2026, undicesimo round della stagione MotoGP. Sono in programma le sessioni di warm-up e la gara, con orari trasmessi su TV8 e Sky. È il primo appuntamento dopo la pausa estiva del campionato. Gli appassionati seguono con attenzione le prove e la corsa in vista delle sfide che si prospettano.

Ultime ore di attesa al Sachsenring in vista del Gran Premio di Germania 2026, undicesimo round stagionale del Motomondiale e ultimo appuntamento in calendario prima della sosta estiva. Dopo questo weekend di gara ci si fermerà infatti per quattro settimane, con la tappa successiva prevista a Silverstone dal 7 al 9 agosto in occasione del GP di Gran Bretagna. In MotoGP l’uomo da battere è Marc Marquez, autore della pole position e vincitore della Sprint, che proverà a completare l’opera per chiudere a punteggio pieno il fine settimana in Sassonia e rendere ancor più consistente la sua candidatura al titolo iridato. Gli avversari più credibili per il successo sono gli altri ducatisti Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, mentre un gradino sotto troviamo le Aprilia di Ai Ogura, Raul Fernandez e Jorge Martin. 🔗 Leggi su Oasport.it

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