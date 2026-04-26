Oggi si svolge il quarto round del Motomondiale 2026 a Jerez de la Frontera, in Spagna. La gara si disputa sul circuito intitolato a Angel Nieto e prevede sessioni di warm-up e la corsa principale. Gli appassionati possono seguire l’evento in diretta televisiva su Sky e TV8, con orari dedicati alle varie fasi della giornata. La programmazione include anche lo streaming per chi preferisce seguire le prove da dispositivi mobili o computer.

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna, quarto round stagionale, in programma oggi, domenica 26 aprile, sul circuito dedicato alla memoria di Angel Nieto. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint del sabato, dove diversi protagonisti sono chiamati a cambiare passo. LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Nella gara del sabato le sorprese non sono mancate e la pioggia ci ha messo lo zampino. A trovare il modo di prevalere è stato Marc Marquez, bravo e fortunato nel caso della Sprint, perché caduto nel momento e nel tratto di pista migliore per rientrare ai box ed effettuare il cambio moto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Spagna 2026: orari warm-up e gara, streaming, programma Sky e TV8

Notizie correlate

MotoGP oggi in tv, GP Spagna 2026: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e SkyIl Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna, quarto round stagionale, in programma oggi,...

MotoGP oggi, GP Brasile 2026: orari warm-up e gara, tv, streaming, programma Sky e TV8Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa in Sud America per il Gran Premio del Brasile, secondo round stagionale, in programma oggi, domenica...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP oggi in tv, GP Spagna 2026: orari sabato 25 aprile, streaming, programma TV8 e Sky; Sabato show a Jerez: alle 10.50 pole, Sprint alle 15 LIVE su Sky; MotoGp, si corre in Spagna: dalle qualifiche alla gara, orario e dove vedere (in chiaro) Gp Jerez.

MotoGp, oggi Gp Spagna: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv (in chiaro)Il Gran Premio di Spagna è in programma oggi, domenica 26 aprile, alle ore 14. La gara sarà visibile in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Inoltre sarà disponibile ... adnkronos.com

MotoGP oggi in tv, GP Spagna 2026: orari sabato 25 aprile, streaming, programma TV8 e SkySabato 25 aprile sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna) si andrà a ... oasport.it

LA MOTOGP SVELA IL MOTIVO PER CUI OGGI MARC MARQUEZ NON È STATO PENALIZZATO: "NON È STATA UNA MANOVRA PERICOLOSA E NON NE HA TRATTO VANTAGGIO" "Marquez è entrato nella pit lane secondo la definizione pubblicata di attr - facebook.com facebook

#MotoGP | Alex Marquez: "Oggi ho dato tutto di cuore, è mancata un po’ di testa ma dormo sereno" x.com