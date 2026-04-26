MotoGP oggi in tv GP Spagna 2026 | orari warm-up e gara streaming programma TV8 e Sky

Oggi si svolge il quarto round del Motomondiale 2026 sul circuito di Jerez de la Frontera, dedicato a Angel Nieto. La giornata include le sessioni di warm-up e la gara, con la copertura televisiva che coinvolge le piattaforme TV8 e Sky. Gli orari delle prove e della competizione sono stati comunicati e saranno disponibili in diretta streaming e in differita sui canali ufficiali.

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna, quarto round stagionale, in programma oggi, domenica 26 aprile, sul circuito dedicato alla memoria di Angel Nieto. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint del sabato, dove diversi protagonisti sono chiamati a cambiare passo. Nella gara del sabato le sorprese non sono mancate e la pioggia ci ha messo lo zampino. A trovare il modo di prevalere è stato Marc Marquez, bravo e fortunato nel caso della Sprint, perché caduto nel momento e nel tratto di pista migliore per rientrare ai box ed effettuare il cambio moto.🔗 Leggi su Oasport.it

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