motogp marc marquez in vetta anche nel warm up del sachsenring bene di giannantonio che poi cade

Nel warm-up del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, Marc Marquez ha registrato il miglior tempo. Durante la sessione, anche un altro pilota ha ottenuto buoni risultati, ma successivamente è caduto. La sessione si è conclusa senza altri incidenti significativi.

Tanto per cambiare Marc Marquez ha messo a segno il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato del Sachsenring le condizioni meteo impeccabili (sole pieno, 21° per quanto riguarda l’atmosfera e 30 sull’asfalto) hanno permesso ai piloti di sfruttare nel migliore dei modi i 10 minuti del turno mattutino, per definire la scelta delle gomme in vista della gara lunga. Quasi tutti hanno optato per hard all’anteriore e media al posteriore, mentre Fabio Di Giannantonio, Jack Miller, Joan Mir e Franco Morbidelli hanno provato l’opzione soft-media. Davanti a tutti, come detto, ha chiuso Marc Marquez (Ducati Factory), come sempre dominatore su questa pista, che ha fatto fermare i cronometri sull’1:20. 🔗 Leggi su Oasport.it

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MotoGP, GP Olanda: Marc Marquez sesto nelle pre qualifiche di Assen | Ducati

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