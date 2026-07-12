LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | Marc Marquez il più veloce nel warm-up apprensione per Di Giannantonio

Durante il warm-up del Gran Premio di Germania, il pilota con il miglior tempo è stato il più veloce in pista. Nel frattempo, si è registrata una preoccupazione per un altro pilota, coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione. La sessione si è conclusa alle 9.55, prima dell’inizio della gara prevista per le 14.00. Gli aggiornamenti continueranno durante il pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.56 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. Appuntamento alle 14.00 per la gara lunga! 9.55 Questa la classifica del warm-up 9.53 Termina il warm-up con l miglior tempo di Marc Marquez, il quale ha firmato un crono di 1:21.199, secondo Di Giannantonio a 0.070, ma il pilota è stato vittima di una brutta caduta alla fine del turno. Terzo Alex MArquez a 0.392. Gerarchie dunque rispettate. BANDIERA A SCACCHI! 9.50 Apprensione per Diggia che si è messo subito in ginocchio dopo la scivolata. Vedremo se ci sarà bisogno di ulteriori accertamenti. 9.49 Caduta per Fabio Di Giannantonio in curva 8. 9.48 Marc Marquez si mette davanti a tutti fermando il crono a 1:20. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Hasil Kualifikasi MotoGP GP Jerman 2026 - Marc Marquez Pole Position

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