Marc Marquez ha registrato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania 2026 al Sachsenring, settimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Nelle sessioni di venerdì, bene anche un pilota italiano, che si è distinto, mentre un altro si è salvato in extremis. Bezzecchi ha concluso con un risultato positivo, mentre Di Giannantonio si è piazzato tra i migliori.

Marc Marquez chiude il venerdì del Sachsenring realizzando il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania 2026, valevole come undicesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il fenomeno di Cervera si è dimostrato efficace sia sul ritmo che sul giro secco, fermando il cronometro in 1’19?394 e confermando il suo status di favorito per il weekend in Sassonia. Il pilota catalano della Ducati si è issato in vetta alla graduatoria odierna con un margine di 166 millesimi sull’Aprilia Trackhouse dello spagnolo Raul Fernandez e 280 sulla Ducati VR46 del romano Fabio Di Giannantonio a testimonianza di una superiorità notevole. Molto bene nel time-attack anche Alex Marquez, in ripresa dopo il terribile incidente di Montmelò e quarto a 317 millesimi dal fratello sulla pista teutonica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez lascia il segno nelle pre-qualifiche al Sachsenring. Bene Di Giannantonio, si salva Bezzecchi

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