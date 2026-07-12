Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring, conquistando la sua undicesima gara stagionale. La vittoria permette al pilota di avvicinarsi al decimo titolo mondiale. Joan Martin ha concluso al secondo posto, limitando i danni dopo una partenza difficile, mentre Antonio Di Giannantonio è caduto durante la gara.

Marc Marquez ribadisce il suo status di padrone incontrastato del Sachsenring e vince in scioltezza il Gran Premio di Germania 2026, valevole come undicesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Decimo successo sulla pista tedesca nella classe regina per il fenomeno catalano della Ducati, che archivia la terza affermazione dell’anno nelle gare domenicali e raggiunge quota 102 vittorie complessive nel Motomondiale (di cui 76 in top class). Il nove volte campione iridato ha completato un weekend perfetto in Sassonia, dominando il GP dalla pole position dopo essersi imposto anche nella Sprint di ieri e rilanciandosi in maniera prepotente in una corsa al titolo ormai più aperta che mai che potrebbe consentirgli a fine stagione di consacrarsi conquistando il decimo Mondiale della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez domina il GP di Germania e sogna il 10° Mondiale. Martin limita i danni, Di Giannantonio cade

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Marquez vince nella sprint del GP di Germania, accorcia il distacco in campionato

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