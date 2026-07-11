Marc Marquez ha vinto la Sprint del Gran Premio di Germania alla Sachsenring, partendo dalla pole e arrivando primo davanti al fratello Alex. La gara si è svolta nel circuito tedesco, con Marquez che ha tagliato il traguardo in prima posizione. Sul podio è salito anche un pilota che si è classificato terzo, mentre un altro concorrente non ha avuto una buona prestazione. La gara si è disputata nell'undicesima tappa del campionato mondiale MotoGP 2026.

Marc Marquez non lascia scampo agli avversari e completa un sabato perfetto al Sachsenring vincendo dalla pole position la Sprint del Gran Premio di Germania 2026, undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Quarta affermazione dell’anno nelle mini-gare del sabato per il pilota catalano del team ufficiale Ducati, che domani partirà con i favori del pronostico per centrare la doppietta e arrivare alla pausa estiva in piena lotta per il titolo. Dopo la partenza ed il primo giro è successo ben poco almeno nel gruppo di testa, con le posizioni di vertice sostanzialmente congelate fino alla bandiera a scacchi su una pista in cui non è facile azzardare un sorpasso. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez vince la Sprint in Germania davanti al fratello Alex. Di Giannantonio sul podio, Martin non brilla

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MotoGP, Marquez (Ducati) vince la Sprint in Ungheria: l'intervista di Sky a Marc dopo la gara

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