Motogp oggi | Alex Marquez domina a Jerez Caduta rovinosa del fratello Marc Bez 2° allunga nel Mondiale La nuova classifica

A Jerez de la Frontera, oggi, Alex Marquez si è imposto dominando la gara di MotoGP, mentre il fratello Marc ha subito una caduta rovinosa nei primi giri. Dopo l’incidente, Bez si è mantenuto in seconda posizione e ha aumentato il vantaggio nel campionato mondiale. La classifica aggiornata vede Bez saldamente in testa, seguito da altri piloti che cercano di ridurre il divario. La gara si conclude con l’affermazione di Marquez e il ritiro di Marc.

Jerez de la Frontera (Spagna) 26 aprile 2026 - Marc sbaglia e cade nei primi giri, spazio allora sul palcoscenico allo show di Alex Marquez. Il fratello con la moto numero 73 domina il Gran Premio di Spagna e vince con merito sul tracciato di Jerez de la Frontera. Battuto Bezzecchi e interrotto il suo dominio sulle gare domenicali, il riminese però si accontenta del secondo posto e festeggia il primato Mondiale. Completa il podio Di Giannantonio, che sale anche al terzo posto in classifica iridata. Arrivano ai piedi del podio Martin, Ogura, Raul Fernandez e Zarco. Disastro invece in casa Ducati ufficiale, oltre alla caduta di Marc, costretto al ritiro anche Bagnaia per problemi di pressione alla gomma anteriore, si ipotizza una foratura.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motogp oggi: Alex Marquez domina a Jerez. Caduta rovinosa del fratello Marc, Bez 2° allunga nel Mondiale. La nuova classifica Notizie correlate MotoGP, a Jerez trionfa Alex Marquez dopo la caduta del fratello Marc: sul podio Bezzecchi e Di GiannantonioAlex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc, finito nella ghiaia al secondo giro. LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez domina, Bezzecchi allunga in classifica. Fuori Marc Marquez e BagnaiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DELLA CADUTA DI MARC MARQUEZ L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 14. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: MotoGP | Alex Marquez: Oggi ho dato tutto di cuore, è mancata un po’ di testa ma dormo sereno; A Jerez si rivede la Ducati: Alex Marquez precede Di Giannantonio. Poi Bezzecchi; Alex Marquez: Ne avevamo bisogno... ma non possiamo rilassarci; VIDEO MotoGP, Alex Marquez e Ducati ok nelle Pre-qualifiche. LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez domina, Bezzecchi allunga in classifica. Fuori Marc Marquez e BagnaiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DELLA CADUTA DI MARC MARQUEZ L'ORDINE D'ARRIVO DELLA GARA 14.51 La classifica aggiornata del Mondiale: ... oasport.it Motogp oggi: Alex Marquez domina a Jerez. Caduta rovinosa del fratello Marc, Bez 2° allunga nel Mondiale. La nuova classificaIl pilota del Team Gresini interrompe la striscia di Bezzecchi, il quale però è 2° e allunga in vetta al Mondiale. Caduta per Marc nei primi giri, Bagnaia si ritira per una sospetta foratura all'anter ... sport.quotidiano.net Alex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc Sul podio anche Marco Bezzecchi con l’Aprilia e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46: https://fanpa.ge/TUuRA - facebook.com facebook ALEX MARQUEZ VINCE IL GP DI SPAGNA È Alex Marquez a salire sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle chiudono Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, quarta posizione per Jorge Martin. x.com