Marc Marquez ha vinto la gara Sprint al Sachsenring, confermando la pole position ottenuta prima della corsa. Il circuito tedesco si rivela favorevole al pilota spagnolo, che ha concluso davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Con questa vittoria, Marquez si avvicina alla vetta della classifica generale, che ora vede il suo nome tra i più alti. La gara si è disputata su un tracciato che il campione preferisce, consolidando la sua posizione in vista del campionato mondiale.

Dopo la pole position, Marc Marquez domina e vince anche la gara Sprint del Gp di Germania. Il Sachsenring si conferma il circuito più congeniale al talento del campione spagnolo, che mette in fila il fratello Alex e Fabio Di Giannantonio. Una tripletta Ducati che riapre definitivamente anche la corsa per il Mondiale, vista la caduta nelle qualifiche che ha messo ko Marco Bezzecchi. Ora Marc Marquez è distante appena 32 punti dalla vetta e domenica in gara può avvicinarsi ulteriormente. La nuova classifica della MotoGp dopo la Sprint di oggi. In aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, Marc Marquez domina la Sprint al Sachsenring. Ora punta al Mondiale: la nuova classifica

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Marc Marquez Dominates Sprint Race P1 MotoGP Brazil 2026

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