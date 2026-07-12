Durante il Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, Jorge Martin ha affrontato una giornata difficile. Nonostante le difficoltà, ha cercato di ottenere il massimo risultato possibile. Il duello con un altro pilota ha attirato l’attenzione, regalando momenti intensi. Al termine della gara, Martin ha commentato la sua esperienza, sottolineando l’aspetto positivo del confronto in pista.

Jorge Martin non ha troppi motivi per sorridere al termine del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato del Sachsenring il pilota spagnolo ha un unico sorriso, ovvero aver mantenuto la prima posizione della classifica perchè, perchè invece la gara è stata complicata, distante dai primi e con l’unico highlight della battaglia con Pecco Bagnaia. La vittoria è andata a Marc Marquez che su questa pista sa solo vincere e ha preceduto Ai Ogura per 1.9 secondi mentre completa il podio Raul Fernandez a 5.1. Quarta posizione per Pedro Acosta a 7.6, quinta per Jorge Martin a 11.3, quindi in sesta Pecco Bagnaia a 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Ho cercato di estrarre il massimo da una domenica complicata. Bello il duello con Pecco”

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