Dopo il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del campionato mondiale di MotoGP 2026, il pilota ha concluso la gara in quarta posizione. Nonostante le difficoltà affrontate durante la corsa, ha dichiarato di aver tratto elementi positivi dall’esperienza. La gara si è svolta su un circuito noto per le sue sfide tecniche e le condizioni variabili che hanno messo alla prova i concorrenti.

Jorge Martin prova a guardare al bicchiere mezzo pieno dopo aver concluso al quarto posto al termine del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera il pilota di casa non è mai stato in grado di inserirsi nella lotta per le posizioni del podio e ha estratto il massimo dalla sua domenica. Martinator ha messo in cascina altri punti pesanti in classifica generale, rimanendo vicino a Marco Bezzecchi in classifica generale. La vittoria va ad Alex Marquez con 1.9 secondi di vantaggio su Marco Bezzecchi mentre completa il podio Fabio Di Giannantonio a 5.7. Quarta posizione per Jorge Martin a 9.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Una gara difficile dalla quale ho estratto qualcosa di positivo”

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#MotoGP Alex Marquez su Ducati Team Gresini ha vinto il GP di Spagna sul circuito di Jerez de La Frontera. Lo spagnolo ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi, secondo, e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarta l'altra Aprilia di Jorge Martin. # x.com