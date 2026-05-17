MotoGP Jorge Martin | Dispiaciuto per come ho reagito ai box Non voglio commentare l’incidente con Fernandez

Durante il Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del campionato di MotoGP 2026, Jorge Martin ha avuto una domenica complicata, terminando la gara alla terza ripartenza dopo un contatto con Raul Fernandez. Dopo l’incidente, Martin ha ammesso di essere dispiaciuto per il modo in cui ha reagito ai box, ma ha preferito non commentare ulteriormente l’accaduto con Fernandez. La corsa si è conclusa con una conclusione anticipata per l’ex campione del mondo, che ha mostrato segni di nervosismo durante l’evento.

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Sembra aver sbollito la rabbia Jorge Martin. L’ex Campione del Mondo ha vissuto una domenica estremamente complessa al GP di Catalogna, sesto appuntamento valido per il Motomondiale 2026 di MotoGP, uscendo di scena alla terza ripartenza a causa di un contatto con Raul Fernandez. Non poco irruenta la manovra del Trackhouse MotoGP Team che, nel tentativo di sorpassarlo, ha provocato la caduta del centauro in forza all’Aprilia ufficiale, non consentendogli così di lottare per una top 3 che sembrava abbondantemente alla portata. Quanto successo ha mandato su tutte le furie il pilota, rientrato ai box nervosissimo, tanto da spingere finanche il Race Manager Paolo Bonora in un gesto di stizza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Dispiaciuto per come ho reagito ai box. Non voglio commentare l’incidente con Fernandez” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jorge Martin and the hunger to rise again | In Conversation With Sullo stesso argomento MotoGP, Jorge Martin: “Tanta gente da ringraziare, ho fatto un lavoro su me stesso”Si conclude con la straordinaria doppietta dell’Aprilia il Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Mondiale 2026. MotoGP, Jorge Martin: “Una gara difficile dalla quale ho estratto qualcosa di positivo”Jorge Martin prova a guardare al bicchiere mezzo pieno dopo aver concluso al quarto posto al termine del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento... MotoGP, Jorge Martin: Dispiaciuto per come ho reagito ai box. Non voglio commentare l’incidente con FernandezSembra aver sbollito la rabbia Jorge Martin. L'ex Campione del Mondo ha vissuto una domenica estremamente complessa al GP di Catalogna, sesto appuntamento ... oasport.it MotoGP, Jorge Martin: La caduta? Sono stato troppo ottimista. Peccato perchè avevo un ottimo passoProsegue il fine settimana horror di Jorge Martin. Lo spagnolo è rammaricato al termine della Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento ... oasport.it