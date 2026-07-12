Durante il Gran Premio di Germania, Marc Marquez ha vinto la sua decima gara in MotoGP al Sachsenring, circuito che predilige. Nel corso della corsa, alcuni dei rivali sono caduti, permettendo a Marquez di allungare in classifica. La gara si è conclusa con il pilota spagnolo che ha attraversato il traguardo in solitaria, sorridente e con punti importanti in tasca prima della pausa estiva.

Marc Marquez non sognava un modo migliore per andare in vacanza. Saluta il Gp di Germania con la decima vittoria in MotoGp al Sachsenring, il circuito più amato che anche oggi gli ha regalato sorrisi e punti preziosi. La gara è stata una passeggiata, anche perché i due rivali più accreditati, il fratello Alex e Fabio Di Giannantonio, sono entrambi finiti per terra. Sul podio ci salgono Ai Ogura e Raul Fernandez con l’Aprilia del Team Trackhouse. Jorge Martin, leader della classifica mondiale di MotoGp, ha chiuso solo quinto, dietro anche a Pedro Acosta. Marc Marquez è già terzo e vede da vicino la vetta. Sembrava impossibile dopo un inizio di stagione disastrosa, ha rimesso le cose a posto già prima della pausa estiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, i rivali cadono e Marc Marquez passeggia al Sachsenring. Già si è ripreso il Mondiale: la nuova classifica

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MotoGP, GP Italia: il commento di Marc Marquez dopo il Mugello | Ducati

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