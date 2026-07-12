La MotoGP torna in pista oggi, domenica 12 luglio, per il Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Sul circuito del Sachsenring, uno dei tracciati più iconici del calendario, i riflettori sono puntati su Marc Marquez, dominatore della Sprint Race e autore della pole position, pronto a inseguire un’altra vittoria su una pista che lo ha spesso visto protagonista. La gara assume un’importanza particolare anche nella lotta iridata, con Jorge Martin chiamato a difendere e possibilmente incrementare il proprio vantaggio in classifica. Marquez vuole il bis dopo la Sprint. Lo spagnolo della Ducati ufficiale arriva alla gara della domenica nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - MotoGP Germania 2026: Marc Marquez parte dalla pole al Sachsenring, Jorge Martin cerca l’allungo nel Mondiale

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MotoGP, GP di Germania: Marc Marquez (Ducati) va all'attacco nel weekend del Sachsenring, le parole

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MotoGP, Germania: pole e record per Marquez al SachsenringSul circuito del Sachsenring, Marc Marquez ha ottenuto la sua nona pole position in MotoGP e ha stabilito il record del circuito per il giro secco.

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MotoGP Germania 2026, Marc Marquez conquista la pole al Sachsenring. Bagnaia partirà undicesimo x.com

Discussione sulla gara Sprint di MotoGP del GP di Germania 2026 reddit

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