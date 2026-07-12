MotoGP GP Germania | highlights gara È dominio totale di Marc Marquez

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania al Sachsenring, conquistando la decima vittoria in MotoGP in questa pista. La gara si è conclusa con il pilota spagnolo che ha preceduto sul podio le Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez. La vittoria di Marquez rappresenta un dominio totale nel circuito tedesco.

Non c'è storia nel Gran Premio di Germania: a trionfare per la decima volta in MotoGP al Sachsenring è Marc Marquez, che vince davanti alle Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez. Caduta invece per il fratello Alex e per Fabio Di Giannantonio. Guarda gli highlights. . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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