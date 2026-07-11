Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Germania al Sachsenring, arrivando davanti al fratello Alex. La gara si è conclusa con i due piloti in prima e seconda posizione. Marquez si è portato a 32 punti dal leader del campionato, Jorge Martin. La corsa si è svolta su un circuito caratterizzato da curve strette e cambi di ritmo continui.

La Sprint Race del Gp di Germania è un affare di famiglia: Marc Marquez vince al Sachsenring davanti al fratello Alex, portandosi a 32 punti dal leader del Mondiale Jorge Martin. A completare il podio c'è Di Giannantonio, che chiude terzo. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Video.gazzetta.it - MotoGP, GP Germania, highlights Sprint Race: Marc Marquez vince davanti ad Alex

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP, GP di Germania: gli highlights della Sprint Race del Sachsenring

Notizie e thread social correlati

MotoGP, GP Barcellona: highlights Sprint Race, vince Alex MarquezDurante la Sprint Race del Gran Premio di Barcellona, Alex Marquez ha conquistato la vittoria, battendo in pista Acosta e Di Giannantonio,...

MotoGP, Marc Marquez vince la Sprint in Germania davanti al fratello Alex. Di Giannantonio sul podio, Martin non brillaMarc Marquez ha vinto la Sprint del Gran Premio di Germania alla Sachsenring, partendo dalla pole e arrivando primo davanti al fratello Alex.

Temi più discussi: MotoGP, GP Germania 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Sachsenring in diretta TV e streaming; MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Germania 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky; MotoGp Germania 2026: gli orari di qualifiche e Sprint Race e dove vederli in tv; MotoGp Germania, oggi qualifiche e gara sprint: orario e dove vederle in chiaro.

MotoGP | GP Germania 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)GIRO 4 - Undicesimo Moreira, a seguire: Marini, Binder, Mir, Miller, Bastianini, Roprak, Rins, Vinales e Crutchlow GIRO 3 - Giro veloce di Di Giannantonio, a mezzo secondo. Martin si avvicina alle Tra ... motograndprix.motorionline.com

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Germania 2026: Marquez dominatore, Di Giannantonio sul podioOggi si è disputata la Sprint Race del GP di Germania 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Sachsenring. I centauri si sono ... oasport.it

Una livrea speciale per Gresini per celebrare 30 anni al GP di Germania reddit