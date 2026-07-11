Al Gran Premio di Germania 2026 della MotoGP, Marc Marquez ottiene la pole position. Durante le qualifiche dell’undicesima gara del campionato, il pilota conquista anche il record del circuito del Sachsenring. La sua performance si distingue per la velocità e il predominio sul tracciato. Marquez si conferma in testa alla griglia di partenza, lasciando gli avversari a distanza. La gara si avvicina con il pilota in prima fila, pronto a scattare dalla prima posizione.

Al Gp di Germania 2026 della MotoGp è Marc Marquez a conquistare la pole position. Alle prove dell’undicesima gara del Mondiale il pilota della Ducati dimostra ancora una volta di essere il re del Sachsenring prendendosi anche il record della pista. Con il tempo di 1’19?041 precede il fratello Alex (Ducati Gresini) e a Di Giannantonio (Ducati VR46). Dalla seconda fila le Aprilia Trackhouse di Fernandez e Ogura, poi Quartararo. Marco Bezzecchi ottavo davanti a Jorge Martin ma bisogna capire le condizioni del Bez per una nuova caduta. Il pilota Aprilia lamenta problemi al braccio sinistro, dovrà fare tutti gli esami del caso. Undicesimo Pecco Bagnaia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - MotoGp, Gp Germania 2026: pole a Marc Marquez

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Hasil Kualifikasi MotoGP GP Jerman 2026 - Marc Marquez Pole Position

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