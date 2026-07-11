MotoGp Gp Germania 2026 | pole a Marc Marquez

Da lapresse.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al Gran Premio di Germania 2026 della MotoGP, Marc Marquez ottiene la pole position. Durante le qualifiche dell’undicesima gara del campionato, il pilota conquista anche il record del circuito del Sachsenring. La sua performance si distingue per la velocità e il predominio sul tracciato. Marquez si conferma in testa alla griglia di partenza, lasciando gli avversari a distanza. La gara si avvicina con il pilota in prima fila, pronto a scattare dalla prima posizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al Gp di Germania 2026 della MotoGp è Marc Marquez a conquistare la pole position. Alle prove dell’undicesima gara del Mondiale il pilota della Ducati dimostra ancora una volta di essere il re del Sachsenring prendendosi anche il record della pista. Con il tempo di 1’19?041 precede il fratello Alex (Ducati Gresini) e a Di Giannantonio (Ducati VR46). Dalla seconda fila le Aprilia Trackhouse di Fernandez e Ogura, poi Quartararo. Marco Bezzecchi ottavo davanti a Jorge Martin ma bisogna capire le condizioni del Bez per una nuova caduta. Il pilota Aprilia lamenta problemi al braccio sinistro, dovrà fare tutti gli esami del caso. Undicesimo Pecco Bagnaia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

motogp gp germania 2026 pole a marc marquez
© Lapresse.it - MotoGp, Gp Germania 2026: pole a Marc Marquez
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Hasil Kualifikasi MotoGP GP Jerman 2026 - Marc Marquez Pole Position

Video Hasil Kualifikasi MotoGP GP Jerman 2026 - Marc Marquez Pole Position

Notizie e thread social correlati

LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Marc Marquez in pole, brutta caduta di BezzecchiMarc Marquez ha conquistato la pole position nel GP di Germania 2026 al Sachsenring.

Griglia di partenza MotoGP, GP Germania 2026: Marc Marquez in pole davanti ad Alex. Terzo Di Giannantonio, ottavo BezzecchiNella sessione di qualifiche ufficiali della MotoGP al Sachsenring, il pilota ha conquistato la pole position davanti a un altro in top tre.

Temi più discussi: La firma di Marc Marquez sulla prima giornata di prove in Germania; Marc Marquez subito a terra nelle FP1, il VIDEO della caduta; MotoGP | GP Germania 2026: Marc Márquez svetta in una Practice combattuta, Bagnaia in Q1; MotoGP, statistiche GP Germania 2026. Marc Marquez punta a ‘La Décima’ vittoria!.

marc marquez motogp gp germania 2026LIVE MotoGP GP Germania, Marc Marquez in pole dopo le qualifiche: gara sprint in diretta dalle 15Le qualifiche del GP della Germania di MotoGP 2026: Bezzecchi sfida Marc Marquez, Bagnaia e Martin per la pole della gara di domani al Sachsenring ... fanpage.it

marc marquez motogp gp germania 2026MotoGp, Gp Germania 2026: pole a Marc MarquezAl Gp di Germania 2026 della MotoGp è Marc Marquez a conquistare la pole position. Alle prove dell'undicesima gara del Mondiale il pilota della Ducati ... lapresse.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web