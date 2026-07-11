MotoGp Gp Germania 2026 | Marquez vince la sprint

Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Germania 2026 della MotoGP, partendo dalla pole position. La corsa si è svolta sul circuito di Sachsenring, dove il pilota ha ottenuto la sua nona pole in carriera. La vittoria è arrivata dopo una gara breve, caratterizzata dalla posizione di partenza e dalla performance in pista.

Marc Marquez, partito dalla pole, ha vinto la gara sprint del Gp di Germania 2026 della MotoGp sul tracciato tedesco del Sachsering, dove ha firmato nove pole in carriera. Il pilota della Ducati ha preceduto il fratello Alex, pilota della Ducati Gresini, terzo Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team VR46. Quarto Ai Ogura, a seguire Raul Fernandez, il leader del Mondiale Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche e domenica sarà operato in Italia. Martin resta in testa alla classifica con +11 su Bez e +13 su Di Giannantonio. Domenica la gara alle 14. Marquez: “Ho cercato di mantenere passo costante”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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MotoGP Sachsenring (Germania) sprint: Marc Marquez vince, 2° Alex, infortunato Bez

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