MotoGP GP Germania 2026 | Márquez eguaglia Agostini?

Nel Gran Premio di Germania di MotoGP, disputato al Sachsenring, Marc Márquez ha vinto dalla pole position, conducendo tutti i 30 giri. La vittoria segue l’affermazione nella Sprint di sabato, la sua undicesima stagione. Con questa vittoria, Márquez eguaglia il record di vittorie in un singolo circuito stabilito da un altro pilota. La gara si è svolta senza incidenti e senza cambi di leadership durante la corsa.

Il weekend perfetto esiste, e al Sachsenring ha il numero 93. Marc Márquez ha vinto il Gran Premio di Germania partendo dalla pole e comandando tutti i 30 giri, dopo aver già fatto suo il sabato con l’undicesima Sprint stagionale. Ma il dato che resta è un altro: è la sua decima vittoria in classe regina sul circuito tedesco, un primato su una singola pista che finora apparteneva solo a Giacomo Agostini. Undici anni dopo quel 12 luglio 2015 in cui vinceva qui dalla pole, il copione al Sachsenring non è cambiato. E il Mondiale adesso fa paura: dopo il Mugello Márquez era a 102 punti dalla vetta, oggi sono 18. La gara: fuga dalla pole e sorpasso mancato di Alex. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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