motogp gp germania 2026 marc marquez e ducati superiori non vincere oggi sarebbe una debacle

Il Gran Premio di Germania di MotoGP si svolgerà oggi alle 14:00, segnando l’ultimo evento prima della pausa estiva di quasi un mese. Marquez e Ducati sono favoriti, con i piloti e le moto ritenuti superiori rispetto agli avversari. Una mancata vittoria oggi sarebbe considerata una battuta d’arresto significativa per i protagonisti. La gara si svolge su un circuito che già ha visto battaglie intense in passato.

Il Gran Premio di Germania di MotoGP scatterà alle ore 14:00 odierne e rappresenterà l’ultimo atto agonistico del Motomondiale prima della pausa estiva, destinata a protrarsi per quasi un mese. Dunque, la gara del Sachsenring stabilirà una classifica iridata che verrà portata “sotto gli ombrelloni” e sarà quella del giro di boa stagionale. In linea puramente teorica, quattro piloti possono ambire a chiudere in testa la prima metà dell’anno. Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, Ai Ogura e Marc Marquez. Non Marco Bezzecchi, nonostante sia secondo in graduatoria. Il ventisettenne riminese non prenderà parte al GP odierno, essendo già tornato in Italia per farsi operare la clavicola incrinata. 🔗 Leggi su Oasport.it

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MotoGP, GP di Germania: Marc Marquez (Ducati) va all'attacco nel weekend del Sachsenring, le parole

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