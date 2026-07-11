Le qualifiche del Gran Premio di Germania di MotoGP si svolgeranno oggi alle 10:50, determinando la griglia di partenza sia per la Sprint, prevista alle 15:00, sia per il Gran Premio di domani alle 14:00. La sessione di qualifiche deciderà le posizioni di partenza dei piloti per entrambe le gare. La classifica di partenza influenzerà le strategie e le possibilità di successo dei partecipanti nel fine settimana.

Le qualifiche del Gran Premio di Germania di MotoGP cominceranno alle ore 10:50 di oggi, sabato 11 luglio. Serviranno a stabilire sia la griglia di partenza della Sprint (programmate alle 15:00 odierne) che del GP vero e proprio, che invece scatterà alle ore 14:00 di domenica. Guadagnarsi una buona posizione di partenza avrà un peso specifico superiore rispetto a quello di altri autodromi, data la natura tortuosa del Sachsenring. Al riguardo, la domanda è se Marc Marquez può essere battuto. Ha detto bene, il Tuono di Cervera, lui su questa pista è come Rafael Nadal al Roland Garros. Fa notizia solo se perde, viceversa il suo successo è scontato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, GP Germania 2026. Marc Marquez ‘condannato al successo’. Senza weekend perfetto, sarà una delusione

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MotoGP, GP di Germania: Marc Marquez (Ducati) va all'attacco nel weekend del Sachsenring, le parole

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