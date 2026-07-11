MotoGP Germania | pole e record per Marquez al Sachsenring
Sul circuito del Sachsenring, Marc Marquez ha ottenuto la sua nona pole position in MotoGP e ha stabilito il record del circuito per il giro secco. La sessione di qualifiche ha visto il pilota spagnolo primeggiare rispetto agli avversari, segnando il miglior tempo e migliorando il precedente record della pista. La gara si svolgerà nelle prossime ore, con Marquez in prima fila.
Il Sachsenring si conferma dominio di Marc Marquez: lo spagnolo trova la nona pole position e mette a segno il nuovo record della pista per quanto riguarda il giro secco. Nelle qualifiche del Gp di Germania, il ducatista ferma il tempo in 1'19"041, battendo per 61 centesimi il fratello Alex, con Di Giannantonio (+0"147) a completare il podio. Brutta caduta per Bezzecchi, ottavo a +0"572 davanti a Martin (+0"687). Alle 15 la Sprint Race., Si scrive Sachsenring, si legge Marc Marquez. Nella pista dove, considerando tutte le categorie, ha vinto 12 volte (più la sprint dello scorso anno), lo spagnolo si prende la nona pole, piazzandosi davanti a tutti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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