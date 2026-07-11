MotoGP Germania | pole e record per Marquez al Sachsenring

Notizia in breve

Sul circuito del Sachsenring, Marc Marquez ha ottenuto la sua nona pole position in MotoGP e ha stabilito il record del circuito per il giro secco. La sessione di qualifiche ha visto il pilota spagnolo primeggiare rispetto agli avversari, segnando il miglior tempo e migliorando il precedente record della pista. La gara si svolgerà nelle prossime ore, con Marquez in prima fila.