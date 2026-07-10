Alle 10.45 prende il via il Gran Premio di Germania al Sachsenring. Marc Marquez parte come favorito, mentre il turno di qualifiche è già iniziato alle 10.10. I piloti affrontano subito un primo test importante per valutare l’andamento delle qualifiche e le condizioni della pista. La sessione si svolge sotto una luce già calda e il tracciato si presenta in condizioni di asciutto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10 Sarà un turno fin da subito molto importante per valutare l’impatto dei principali protagonisti con il circuito teutonico. Il grande favorito, considerati i precedenti, risulta essere Marc Marquez, nove volte vittorioso in queste latitudini nella classe regina. 10.05 Buongiorno, Amici di OA Sport! Mancano 45 minuti all’inizio del primo turno di prove libere. Amici di OA Sport Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Germania, atto numero undici del Motomondiale 2026 di MotoGP in scena presso il mitico circuito del Sachsenring. Sarà una prima giornata molto importante, in quanto capiremo l’impatto dei principali protagonisti in un fine settimana cruciale per la stagione, considerato l’equilibrio precarissimo nella classifica piloti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Marc Marquez favorito al Sachsenring, si parte alle 10.45

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Jadwal MotoGP German 2026: Posisi Marc Marquez dan Veda Ega Pratama, Klasemen Terbaru Puncak Berubah

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