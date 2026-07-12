MotoGP Germania 2026 | Marc Marquez domina al Sachsenring Martin resta leader del Mondiale

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania 2026 al Sachsenring, partendo dalla pole position e imponendosi con autorità. La gara si è svolta domenica 12 luglio. Nonostante il successo di Marquez, il leader del campionato resta un altro pilota, che ha accumulato più punti complessivi.

Marc Marquez torna a fare la voce grossa sul circuito che più di ogni altro lo ha visto protagonista. Il pilota della Ducati ha conquistato il Gran Premio di Germania 2026, disputato oggi, domenica 12 luglio, imponendosi con autorità sul tracciato del Sachsenring dopo essere partito dalla pole position. Per lo spagnolo si tratta di una vittoria importante che rilancia le sue ambizioni nella corsa al titolo mondiale, anche se la leadership della classifica resta saldamente nelle mani di Jorge Martin, autore di una gara intelligente conclusa al quinto posto. Marquez imprendibile. Dopo aver dominato qualifiche e Sprint Race, Marc Marquez ha confermato la propria superiorità anche nella gara lunga, gestendo il ritmo fin dalle prime battute e tagliando il traguardo senza lasciare spazio agli avversari. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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MotoGP, GP di Germania: Marc Marquez (Ducati) va all'attacco nel weekend del Sachsenring, le parole

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